Вашингтон, 23 апреля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп в беседах с европейскими лидерами называл Украину частью России, а также критиковал за коррупцию. Об этом 22 апреля написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным издания, Трамп в беседах с европейскими коллегами называл Украину «их Украиной» или «частью России». Также на протяжении многих лет бывший глава Белого дома критиковал Украину, называя коррумпированной страной. Кроме того, Трамп часто жаловался на то, что США поддерживают Украину.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-президент США высказывался резко против помощи Киеву, заявляя также, что нынешний американский лидер Джо Байден толкает мир к третьей мировой войне. А 13 апреля Трамп на совместной конференции с Майком Джонсоном предложил помочь Украине кредитом. По словам экс-президента, Вашингтон может оказать помощь Киеву лишь в виде займа, который потом придётся отдавать. При этом и Европа должна «сделать шаг вперёд» и дать деньги, утверждал Трамп.

Выделение США помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит кризисные явления, заявила 20 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она также назвала выделение американской помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.