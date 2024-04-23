Киев, 23 апреля, 2024, 04:19 — ИА Регнум. В ночь на 23 апреля были слышны несколько взрывов в Киеве в то время как звучала воздушная тревога. О прилётах сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По информации издания, тревога в Киеве была объявлена в 03:33 мск. Также сирены были слышны в Николаевской и Киевской областях.

Подробностей и последствий взрывов «Общественное» не приводит. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 23 апреля прогремел ещё один мощный взрыв в Одессе. Об этом написало издание «Зеркало недели».

Ранее на Украине сообщили о первой серии взрывов в ночь на 23 апреля в Одессе.

Число украинских беспилотников, уничтоженных российскими военными в ходе спецоперации, превысило 22,5 тыс. единиц. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 апреля на брифинге.