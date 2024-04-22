Одесса, Украина, 23 апреля, 2024, 01:58 — ИА Регнум. На Украине серия взрывов в ночь на 23 апреля прогремела в Одессе. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробной информации об инцидентах не приводится. Комментарии от местных властей о повреждённых объекта не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в результате украинских обстрелов в Белгородской области погибли 120 мирных жителей, в их числе 11 детей разного возраста, 651 человек получил ранения, из них 51 ребёнок, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Воздушную тревогу вечером 22 апреля объявили в 12 регионах Украины, в том числе и в Киеве.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились в телевышке на улице Деревянко в харьковском районе Павлово Поле.