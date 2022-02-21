Варшава, 21 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На территории Польши стартовали международные военные учения Saber Strike 22 («Удар сабли — 22»), которые были организованы под руководством командования Вооруженных сил США в Европе. Об этом 21 февраля сообщает генеральное командование польских Вооруженных сил.

Atlanticcouncil.org Военные учения НАТО в Польше

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«На плацу 17-й механизированной бригады в Медзыжече (Любушское воеводство на западе Польши — ред.) состоялась церемония начала международных учений Saber Strike 22», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в маневрах примут участие порядка 1,3 тыс. военнослужащих Польши, а также будут задействованы около 300 единиц техники и в том числе бронетранспортеры Rosomak.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил начальник белорусского Генштаба Вооружённых сил Виктор Гулевич заявил, что Белоруссия имеет право требовать отвода войск США и стран Североатлантического альянса от границ Союзного государства.