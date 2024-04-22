Киев, 22 апреля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Воздушную тревогу вечером 22 апреля объявили в 12 регионах Украины, в том числе и в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению в Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной с вечера воздушной тревоги.

Сирены прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по средствам связи украинской системы противовоздушной обороны, которые находились на телевышке на улице Деревянко в Харьковском районе Павлово Поле.

Украинские СМИ опубликовали кадры последствий удара по телевышке. На записи видно, что верхняя часть конструкции (шпиль) упала в зелёной зоне в непосредственной близости от сохранившейся части вышки.

На уничтоженной телевышке в Харькове, по предварительным данным, было установлено координационное устройство ПВО боевиков, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.