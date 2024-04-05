Донецк, 5 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт подготовку Харькова к боевым действиям, и на этом фоне мирное население массово бежит из города. Об этом 5 апреля рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

AP/TASS

Как отметил в интервью «РИА Новости» Гагин, Харьков стало массово покидать гражданское население.

«Они выезжают… Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», — сказал он.

По словам советника главы ДНР, большая часть проживающих в Харьковской области ожидает освобождения от киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Гагин добавил, что также украинские войска наращивают группировку в Харьковской области ближе около границы с Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля Гагин рассказал, что в Харьков прибыли боевики националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он уточнил, что главной целью присутствия националистов в городе является проведение карательных операций и борьба с пророссийски настроенными горожанами.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 апреля рассказал, что российские военные ударили по танковому училищу ВСУ с иностранными танками и инструкторами в Харькове. По его словам, также получила повреждения подстанция, после чего в городе пропал свет.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что армия России уничтожила пункт временной дислокации наёмников и склад под Харьковом. Российские военные также нанесли удары по живой силе и военной технике украинских войск в 135 районах.