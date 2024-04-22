Москва, 22 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому молодыми специалистами будут признаваться лица, получившие опыт работы в период учёбы в колледжах и вузах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно ранее действующему законодательству, молодыми специалистам считаются россияне до 35 лет, которые впервые устраиваются на работу по специальности, обучившиеся до этого по основным образовательным программам или программам профессионального обучения, которые впервые устраиваются на работу по специальности.

Авторы проекта закона объяснили, что ранее молодые люди, которые только начинают трудовую деятельность во время учёбы, не могут иметь статус молодого специалиста из-за того, что не окончили обучение. Кроме того, они не могли претендовать на статус и после выпуска, поскольку трудоустраивались уже не впервые.

Вместе с тем, закон вводит понятие молодой работник. Так, на данный статус могут претендовать граждане до 35 лет, которые непрерывно работают в течение трёх лет на первой работе. При этом молодой работник не обязательно должен трудится по своей специальности.

Согласно закону, на молодых работников будут распространяться меры государственной поддержки и льготы, установленные федеральными и региональными законами, президентскими указами президента и постановлениями правительства РФ.

Как передавало ИА Регнум, по решению Путина реализуется федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого в системе среднего профессионального образования подготавливаются квалифицированные кадры в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

К 2024 году «Профессионалитет» охватил уже 79 регионов. Для студентов создано 220 кластеров по 24 приоритетным отраслям экономики. Всего в федпроекте участвуют более 900 колледжей и техникумов, а также более 986 опорных предприятий-работодателей. По программам «Профессионалитета» обучаются 1,35 млн студентов.