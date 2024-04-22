Вашингтон, 22 апреля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Войска стран Европы могут быть размещены на Украине для проведения боевых операций. Такое развитие событий допустил подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) США Джахара Матисек в статье для журнала Foreign Affairs, которую он написал совместно с полковником армии США в отставке Алексом Кроутером.

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«Европейские лидеры должны серьёзно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины, критической инфраструктуры и даже защиты городов», — следует из статьи.

Авторы заявили, что военнослужащие стран Европы могут проводить как небоевые, так и боевые операции, в том числе патрулировать границы Украины и защищать черноморские порты.

«Если российские войска приблизятся к Одессе, европейские силы поблизости будут иметь право защищать себя и открыть огонь по приближающимся бойцам», — написали американские военные.

Вместе с тем в статье говорится, что во многих странах мира популярно мнение о том, что НАТО является агрессором в конфликте на Украине. Следовательно, лучше туда отправить войска стран Европы, а не Североатлантического альянса, сделали вывод авторы.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон после Парижской конференции по поддержке Украины заявил, что главы стран Евросоюза обсуждали возможность отправки своих военных на Украину.

Глава Франции подчеркнул, что Париж сделает всё возможное, чтобы Россия не победила Украину.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что высказывания Макрона говорят о начале НАТО процесса раздела украинской территории.

Президент России Владимир Путин указал по поводу различных воинственных заявлений Эммануэля Макрона в последнее время, что у французского руководства есть какая-то обида на Москву. Возможно, это связано с политикой России в Африке, предположил лидер России.