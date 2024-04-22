Москва, 22 апреля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Останкинский суд Москвы приговорил распространявшего фейки о Вооружённых силах России Юрия Коховца к 5 годам принудительных работ. Об этом сообщили в суде.

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«Суд назначил Юрию Коховцу наказание в виде 5 лет принудительных работ», — пояснили в суде.

Отмечается, что Коховца признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

При этом сторона обвинения просила для Коховца 5,5 года заключения в колонии общего режима, сам подсудимый в последнем слове попросил оштрафовать его. Коховец после оглашения приговора заявил, что доволен решением суда и не планирует его обжаловать.

Следствие пояснило, что Коховец летом 2022 года стал частником уличного опроса, в ходе которого высказался о военных действиях на Украине. Позже видеозапись опроса опубликовали в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осуждённого в Краснодаре в 2023 году за распространение фейков о Вооружённых силах России, лишили приобретённого гражданства РФ.

Отмечалось, что этот случай стал первым в истории после вступления в силу приговора в отношении осуждённых по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»).

В июле 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал Александра Сомрякова виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, приговорив его к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённый признал вину в суде, объяснив, что публиковал в социальных сетях недостоверную информацию о ВС России с целью увеличения количества подписчиков.