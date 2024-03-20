Краснодар, 21 марта, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осуждённого в Краснодаре в 2023 году за распространение фейков о Вооружённых сил России, лишили приобретённого гражданства РФ. Об этом в среду, 20 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что этот случай стал первым в истории после вступления в силу приговора в отношении осуждённых по статье 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»).

В июле 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал Александра Сомрякова виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, приговорив его к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённый признал вину в суде, объяснив, что публиковал в социальных сетях недостоверную информацию о ВС России с целью увеличения количества подписчиков.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта журналист и писатель Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в Российской Федерации иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о Вооружённых силах России. В список иноагентов Министерство юстиции внесло Зыгаря в октябре 2022 года.