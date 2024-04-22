Москва, 22 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Традиционный урок «Разговоры о важном» 22 апреля был посвящён Дню Весны и Труда. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Максим Блинов /РИА Новости

1 мая в России ежегодно отмечается праздник, посвящённый трудящимся и соблюдению их прав — День Весны и Труда. В рамках «Разговоров о важном» школьникам рассказали об истории этого праздника и деятельности молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», которой в этом году исполнилось 20 лет.

Председатель правления «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселёв поделился секретами успеха в любом деле и рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем. Он также отметил, что работа в студенческих отрядах помогает не только стать профессионалом в своей области, но и быть частью большой команды, которая объединяет людей, готовых трудиться и помогать обществу.

«Каждая профессия, она нужна, каждый труд, он благороден, и каждый труд, он реально крут, если ты занимаешься им качественно и профессионально», — отметил Киселёв.

Как передавало ИА Регнум, традиционный школьный урок «Разговоры о важном» 25 марта был посвящён единению народов России. Занятие на тему «Единство народов России» прошло в российских колледжах и школах. Оно было нацелено на то, чтобы успокоить и поддержать детей, дать опору в стрессовой ситуации и напомнить, что терроризм не имеет национальности.

Темой урока «Разговоры о важном», прошедшего в школах России 2 октября 2023 года, стал День учителя. Урок провели с целью сформировать у школьников представление о роли учителя в становлении личности. Учащимся беседа на тему Дня учителя должна помочь понять, какие качества важны для педагога. Эта беседа проводилась с целью воспитания чувства благодарности и уважения к родителям, педагогам, наставникам, воспитателям.