Москва, 2 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Темой урока «Разговоры о важном», прошедшего в школах России 2 октября, стал День учителя, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Сегодня, 2 октября, в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в школах и колледжах нашей страны состоялся диалог, который был посвящён празднованию Дня учителя», — сообщили в ведомстве.

Урок провели с целью сформировать у школьников представление о роли учителя в становлении личности. Учащимся беседа на тему Дня учителя должна помочь понять, какими качествами должен обладать педагог. Эта беседа проводилась с целью воспитания чувства благодарности и уважения к родителям, педагогам, наставникам, воспитателям.

Автор и ведущий популярной телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский стал почётным гостем сегодняшнего занятия. Он рассказал учащимся о важности профессии учителя, о том, что такое успех, и ответил на вопросы учащихся.

Отмечается, что сегодняшний урок посмотрели 2 263 570 человек, скачиваний 171 910.

В России День учителя в 2023 году отмечается 5 октября. В Советском Союзе его начали отмечать в 1965 году 29 сентября и праздновали ежегодно в первое воскресенье октября.

ЮНЕСКО в 1994 году объявило 5 октября Международным днём учителя. В этот день в 1966 году ЮНЕСКО приняло первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире, — «О положении учителей».