Москва, 25 марта, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Традиционный школьный урок «Разговоры о важном» 25 марта был посвящён единению народов России. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале проекта.

Roman Denisov/Global Look Press

Занятие на тему «Единство народов России» прошло в российских колледжах и школах. Оно было нацелено на то, чтобы успокоить и поддержать детей, дать опору в стрессовой ситуации и напомнить, что терроризм не имеет национальности.

«Россия — многонациональная страна, и задача врага — разобщить русский народ, посеять панику и страх. Народ России всегда откликается на угрозу безопасности сплочением», — подчёркивается в сообщении.

В память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в знак солидарности с теми, чьи близкие пострадали, в учебных заведениях запустили Всероссийскую акцию «Крокус Памяти». Школьникам и студентам колледжей предложили создать оригами цветка крокуса.

Цветы символизируют единение народа в тяжёлые моменты истории, душевную поддержку пострадавших, скорбь по погибшим и чувство небывалой сплоченности граждан России. Инструкцию по изготовлению цветка крокуса подготовил участник «Движения первых» Михаил Белов.

На занятии учащиеся обсудили с классными руководителями и советниками директора по воспитанию трагические события 22 марта, которые потрясли всю страну. Детям напомнили о мерах предосторожности и безопасности в общественных местах и интернет-пространстве.

Зафиксировано более 3 млн просмотров урока и более 154 тыс. скачиваний.

Цикл уроков «Разговоры о важном» проводится в России с 5 сентября 2022 года. На классных часах дети могут обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим педагогом. Учителям такие уроки позволяют интегрировать государственные ценности в процесс воспитания.

Как сообщало ИА Регнум, школьники из Красногорска Артём Донской и Ислам Халилов, помогавшие спасать людей в «Крокус Сити Холле», получили благодарственные письма из рук детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Церемония состоялась в актовом зале школы.

14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам спасавшихся из ТРЦ людей. Вместе с ним помогал людям и другой школьник, Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.