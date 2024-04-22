Москва, 22 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Троих подростков задержали по подозрению в совершении диверсии на железной дороге в Смоленской области, сообщил источник ИА Регнум.

Известия/Константин Кокошкин

По словам собеседника агентства, 17 апреля на перегоне «Красное-Гусино» были подожжены два релейных шкафа и вскрыт третий. Оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое несовершеннолетних: 16-летний, 15-летний и 14-летний школьники.

«Преступление было совершено за денежное вознаграждение в сумме 70 000 рублей, денежные средства были перечислены на банковскую карту. Задание получили через Telegram», — рассказал источник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

7 апреля глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества. При этом заказчики преступлений зачастую находятся на Украине. Кроме того, глава Ростелекома Михаил Осеевский в марте заявил, что деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Помимо этого, пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось, поступают они с Украины.