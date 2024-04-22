* внесён в РФ в список террористов и экстремистов

Киев, 22 апреля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) признал успех Вооружённых сил России в Авдеевке.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«У русских был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — сказал он в интервью телеканалу «Би-би-си Украина».

По его мнению, эффективные удары ВС России по украинской энергетике якобы не являются успехом, поскольку, «как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию — ничего не изменится».

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки, а 20 февраля сообщил подробности подготовки операции по взятию города. По его словам, освободили его с минимальными потерями с российской стороны, активно применяя авиаудары. Министр уточнил, что бойцы ВСУ убегали из города, бросая укреплённые позиции, вооружение и раненых.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 апреля сообщил, что российские войска освободили Первомайское на авдеевском направлении.

21 апреля в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике.