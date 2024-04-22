Москва, 22 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Россия остаётся привержена мораторию на ядерные испытания, сохранение этой линии зависит от действий Соединённых Штатов, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы дипведомства Сергея Рябкова с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

Global Look Press

Рябков подробно разъяснил Флойду причины отзыва Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Наша приверженность договору и введенному указом президента РФ от 1992 года мораторию на ядерные испытания остаётся неизменной», — заявил дипломат.

Сохранится ли данная линия и в дальнейшем — полностью зависит от действий Вашингтона, заключил Рябков.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Частью договора стала Международная система мониторинга. Это глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети началась в 1997 году. Сейчас ввели в строй около 90% объектов. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.

22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в сфере международной безопасности наблюдается беспрецедентно глубокая деградация, Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав.

Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) после того, как это сделают Соединённые Штаты, заявил глава МИД.