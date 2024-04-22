Москва, 22 апреля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Беспрецедентно глубокая деградация наблюдается в сфере международной безопасности, Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, опубликованном 22 апреля на сайте МИД.

Пресс-служба МИД РФ

Лавров подчеркнул, что глубину деградации в сфере безопасности отражает кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения. США и их союзники по НАТО, отметил он, по-прежнему одержимы идеей о нанесении России стратегического поражения.

«Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал глава МИД.

Министр обвинил коллективный Запад в продвижении откровенно «шулерских» схем, которые создают преимущества для США за счёт новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов. При этом демонтируются сбалансированные и равноправные соглашения, мешавшие Вашингтону.

Он также указал на полное отсутствие какой-либо основы для диалога с США по контролю над вооружениями и в целом по вопросам стратегической стабильности. Такой основы нет в условиях, когда против России идёт тотальная гибридная война.

Договор о нераспространении ядерного оружия, добавил Лавров, страны Запада используют для решения политических задач, не связанных с нераспространением ядерного оружия. Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) эти страны превратили в инструмент реализации своих геополитических интересов на Ближнем Востоке и за его пределами.

Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) после того, как это сделают Соединённые Штаты, заявил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Лавров заявил, что руководство США отбросило все принципы, на которых ранее взаимодействовало с Россией по контролю над вооружениями, и сделало ставку на своё военное превосходство. Вашингтон создал неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении, отметил он.