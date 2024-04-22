Авдеевка, ДНР, 22 апреля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Экипаж танка Т-90М группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожил опорный пункт и бронетехнику противника на авдеевском направлении специальной военной операции. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ,

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» огнём с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что для поражения цели танкисты применили 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Огонь вёлся с расстояния до 10 км.

В Минобороны подчеркнули, что танковые экипажи в зоне проведения специальной военной операции выполняют задачи по поддержке штурмовых групп и сковывают тактические действия противника, не позволяя ему вести ответный огонь.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России освободили село Первомайское на авдеевском направлении и продолжили продвижение вглубь обороны противника. За неделю на данном направлении Вооружённые силы Украины потеряли более 2170 военнослужащих, семь танков, 13 бронемашин, 35 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 Paladin и гаубицу M777 американского производства.