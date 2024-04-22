Берлин, 22 апреля, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Эпоха использования ископаемого природного топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на церемонии открытия Ганноверской ярмарки 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и энергетика

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — приводит слова Шольца пресс-служба правительства Германии.

В ходе выступления Шольц также выразил благодарность премьер-министру Норвегии Гару Стёре и правительству страны за обеспечение газом Германии после разрыва торговых отношений с Российской Федерацией и понадеялся, что Осло останется для ФРГ основным поставщиком газа в ближайшие годы.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы парламентской группы германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Клаус Эрнст призвал возобновить поставки российского газа по неповреждённой нитке «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что это решение позволило бы Берлину обеспечить свою энергетическую безопасность. Кроме того, как указал немецкий депутат, закупки сжиженного природного газа в США обходятся Германии кратно дороже, нежели обходились поставки газа из России.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что российская сторона готова осуществлять поставки газа в Германию по трубе «СП-2», оставшейся неповреждённой после теракта 26 сентября 2022 года.