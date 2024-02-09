Берлин, 9 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Германия только выиграет, если Россия будет поставлять газ по неповреждённой нитке «Северного потока — 2», заявил 9 февраля замглавы парламентской группы германской партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Клаус Эрнст.

Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей после теракта 2022 года трубе «СП-2», немецкий депутат, эксперт по вопросам защиты климата и энергетики, сказал, что по этой нитке Германия могла бы ежегодно импортировать около 27 млрд куб. м.

«Это ещё больше снизило бы цены и способствовало бы безопасности поставок», — сказал Эрнст в интервью «РИА Новости».

Говоря о закупках сжиженного природного газа в США, немецкий депутат сказал, что, хотя Вашингтон раньше считался надёжным поставщиком, цена американского СПГ значительно выше российского.

«Однако, как и каждая страна, США преследуют свои собственные интересы. В результате Германия больше не может полагаться на дальнейшие поставки СПГ из США», — сказал Эрнст.

Он пояснил, что США могут сократить производство СПГ, а значит, и объём его экспорта. Тогда Германия рискует столкнуться с дефицитом газа. Очевидно, что рост импорта СПГ не сделал энергоснабжение Германии более надёжным, страна не стала более независимой. Кроме того, добыча и транспортировка СПГ вредят окружающей среде.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон 9 февраля опубликовал интервью с Путиным, в котором российский лидер выразил готовность поставлять Германии газ по той трубе «СП-2», которая не пострадала в результате теракта 26 сентября 2022 года.

Речь в беседе зашла о том, кто взорвал «СП» и «СП-2», президент ответил, что теракты организовало ЦРУ. Тогда Карлсон спросил, почему Германия отмалчивается по этому поводу, при этом терпя экономические убытки. Путин высказал мнение о том, что нынешнее германское руководство заботится не столько о национальных интересах Германии, сколько о том, чтобы соблюдать интересы «коллективного Запада».

Президент также напомнил, что одна из ниток «СП-2» уцелела и Россия готова поставлять Германии газ. Трубопровод не открывает Германия, а не Россия.

Тему «Северных потоков» стали активно обсуждать после того, как прокуратура Швеции, занимавшаяся расследованием диверсии на трубопроводах, 7 февраля объявила о прекращении разбирательства в связи с отсутствием подозреваемых. Шведское ведомство сообщило, что среди подданных страны нет причастных к преступлению.

Со своей стороны Германия заявила, что расследование будет продолжать. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин очень заинтересован в том, чтобы найти виновных.