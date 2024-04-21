Вашингтон, 22 апреля, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп столкнулся с финансовыми проблемами на фоне судебных расходов. Об этом 21 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление о финансировании предвыборной кампании политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дональд Трамп потратил почти 4,9 миллиона долларов на судебные издержки в марте, и у него осталось всего 6,8 миллиона долларов на счетах, которые он использовал для финансирования своих адвокатов», — говорится в материале.

Отмечается, что Трамп, столкнувшись с финансовыми проблемами на фоне растущих судебных расходов, может обратиться к спонсорам или попросить Национальный комитет Республиканской партии покрыть расходы. Кроме того, не исключается, что экс-президент может покрыть будущие судебные расходы из собственного состояния.

С января 2023 года Дональд Трамп потратил на услуги юристов из компании Save America более 62 миллионов долларов на судебные издержки.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года суд в Нью-Йорке в рамках дела о клевете вынес постановление, обязующее экс-президента США выплатить более писательнице Джин Кэрролл83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за моральный вред и нанесённый репутационный ущерб. Сам Дональд Трамп неоднократно призывал считать это судебное разбирательство неправомерным, а решения суда — предвзятыми и несправедливыми. 9 марта Трамп внёс 91,6 миллиона долларов залога по делу о клевете для обжалования решения.