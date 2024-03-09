Нью-Йорк, США, 9 марта, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Залог в размере $91,6 млн внёс экс-президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования дела о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл, в расчёте обжаловать решение суда. Об этом 8 марта сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы окружного суда Нью-Йорка.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Залог составляет 110% от суммы штрафа, который, согласно решению суда, Трамп обязан выплатить Кэррол. При этом судья накануне отказал политику в просьбе отложить срок выплаты по иску и у Трампа оставалось лишь три дня для закрытия штрафа.

Как следует из документов, уведомление о внесении платежа и об апелляции на решение, судом получены.

Решение, обязавшее экс-президента США выплатить писательнице Кэррол $83,3 миллиона, в том числе 7,3 миллиона долларов в качестве компенсации за моральный вред и нанесённый репутационный ущерб, вынесено судом присяжных в конце января.

Кэррол подала иск в 2019 году, она обвинила Трампа в попытке изнасилования, которую политик якобы предпринял в 1996 году в примерочной магазина. Сам Трамп опроверг все заявления в свой адрес, вину не признал и заявил, что никогда раньше не встречал Кэррол и собирается обжаловать приговор.