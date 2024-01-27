Вашингтон, 27 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Суд присяжных в Нью-Йорке вынес постановление, обязующее экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа выплатить более 80 миллионов долларов компенсации по иску Джин Кэрролл, обвинившей его в домогательствах и клевете. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Дональд Трамп призывал считать неправомерным судебное разбирательство по обвинениям писательницы и журналистки Джин Кэрролл в сексуальном насилии. По мнению адвоката бывшего президента Джо Такопины, те решения, которые успел вынести суд на момент 1 мая 2023 года по этому делу, являются предвзятыми и несправедливыми. Юрист призвать судью предоставить больше возможностей во время перекрёстного допроса писательницы.

Как передавало ИА Регнум, Джин Кэрролл заявила о своём изнасиловании в 2019 году. Речь идёт об инциденте, якобы произошедшем в 1990-х годах. При этом после заявления писательницы Трамп заявил, что никогда ранее не встречался с ней, а целью этих обвинений являются попытки Кэрролл привлечь к себе внимание.