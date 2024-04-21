Вашингтон, 22 апреля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Российские военные захватили самый мощный вариант танка Leopard 2 из тех, что получали украинские войска. Об этом сообщил 21 апреля журнал Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

В статье отмечается, что на это указывает видеозапись, опубликованная в Сети. Речь идёт о модификации Leopard 2A6.

Авторы публикации уточнили, что среди европейских танков она уступает только варианту 2A7, который в очень небольшом количестве поступил на вооружение в конце 2010-х годов.

В MWM напомнили, что в ходе так называемого украинского контрнаступления, которое в итоге провалилось, ВСУ потеряли большое количество танков Leopard 2. При этом подчёркивается, что модификация 2A6 была одной из первых боевых машин западного производства, уничтоженных российскими войсками в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля появись кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий. Боевую машину вывозили военнослужащие российской группировки войск «Центр».

Чтобы сдвинуть её с места, потребовалось разорвать гусеницы. Танк доставят в подмосковный военно-патриотический парк «Патриот».

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В начале апреля обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен написал, что танки Abrams и Leopard, которые Запад передал Украине, застревают в грязи из-за своей тяжёлой брони. Подвижность указанных боевых машин снижается из-за установленной на них дополнительной динамической защиты.