Москва, 21 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российские турфирмы заявили, что сотни россиян подали заявки на туры в Европу в преддверии летнего сезона. Спросом пользуются комбинированные туры, предполагающие поездки в несколько стран.

Алексей Смышляев/ТАСС

Директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич сообщил, что спрос на визы в Европу весной всегда высокий. И в этом году, вероятно, он не будет ниже прошлогоднего. По оценке Асташкевича, количество желающих оформить визы значительно превосходит пропускную способность европейских консульств, тем более что в них прошли сокращения сотрудников.

По мнению гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алины Гафуровой, в этом году спрос на визы в страны ЕС увеличился.

«Очереди в визовые центры большие — это стало серьезной проблемой для многих заявителей», — сказала она РБК.

Гафурова сообщила, что в основном туристов интересуют Италия, Франция и Испания. Это те страны, которые наиболее лояльны к россиянам в плане длительности срока визы.

По оценке директора агентства «Да-Турс» Лилии Феоктистовой, по сравнению с прошлым годом спрос на шенгенские визы вырос на 20%. Она объяснила это тем, что туристам теперь выдают визы на более короткие сроки и они чаще обращаются за новыми.

По данным портала Schengen Visa Info, граждане России в 2022 году подали 687 тыс. заявлений на получение шенгенской визы. Франция выдала российским туристам 55,2 тыс. виз, Германия — 38,8 тыс., Италия — 103 тыс. и Испания — 154,4 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД России Евгений Иванов в середине февраля рассказал о переговорах с рядом стран об установлении безвизового режима. О каких странах идёт речь, он не уточнил. Иванов сообщил, что Москва увеличит список стран, граждане которых смогут оформлять для поездок в Россию электронные визы.

Ранее, в октябре прошлого года, глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим для всех стран Латинской Америкой.