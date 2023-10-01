Москва, 1 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Россия планирует двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой, эта цель является достижимой. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка».

Alonso Cupul/EPA/ТАСС

«Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придём», — приводит ТАСС его слова.

Дипломат отметил, что со странами Карибского бассейна Россия будет двигаться в направлении отмены виз.

Как передавало ИА Регнум, законопроект, предполагающий отмену виз для граждан России, подготовили в Анголе. Документ проходит межведомственное согласование перед отправкой в парламент для последующего утверждения. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является в Анголе главным исполнительным органом. Сейчас решение по законопроекту должен принять парламент. Как указали дипломатические источники издания, принятие решения по безвизовому въезду для российских граждан — это вопрос времени.

Консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй сообщил, что для российских туристов могут в перспективе отменить визы в КНР. По его словам, чтобы это реализовать, нужно решить некоторые вопросы, касающиеся безопасности и мигрантов, особенно на Дальнем Востоке. При этом механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем действует с 1 августа.

К полной отмене визового режима с Россией готов Иран. По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, безвизовый режим должен дать дополнительный стимул развитию взаимного туризма. Тегеран и Москва находятся в самом начале пути реализации этого соглашения.