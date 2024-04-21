Амстердам, 21 апреля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В Амстердаме скончался мужчина, который последние два года боролся с коронавирусом. Об этом сообщила газета New York Post.

Известия/Дмитрий Коротаев

В феврале 2022 года пенсионер заразился вариантом «Омикрона» BA.1.17. Его госпитализировали в университетскую больницу Амстердама. Вакцинация от COVID-19 не помогла, организм пациента не отреагировал антителами. Врачи обнаружили, что спустя 21 день лечения пациента препаратом «Сотровимаб» вирус развил устойчивую мутацию.

Недуг осложнялся лейкемией и заболеванием костного мозга. Мужчина болел 613 дней. За то время вирус мутировал в организме пациента около 50 раз. Голландец скончался ещё осенью 2023 года, но известно об этом стало только сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в возрасте 78 лет умер американский юрист и писатель Пол Александр, который больше 70 лет прожил в аппарате искусственного дыхания. Он скончался после заражения COVID-19 в своём доме в Далласе.

Пол Александр остался парализованным после того, как в 1952 году в возрасте шести лет перенёс полиомиелит. Он не мог самостоятельно дышать, и его поместили в «железные лёгкие» — барокамеру с изменяемым давлением и герметизированным отверстием для шеи. В этом аппарате Александр провёл всю жизнь.

В декабре прошлого года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире почти за месяц число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 52%. На 17 декабря во всём мире зарегистрировали более 772 млн подтверждённых случаев и более 7 млн летальных исходов. За месяц скончались 3 тыс. человек, более 118 тыс. человек госпитализировали.