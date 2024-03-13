Вашингтон, 13 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Американский юрист и писатель Пол Александр, который больше 70 лет прожил в аппарате искусственного дыхания, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает 13 марта издание Metro.

Отмечается, что Александр скончался после заражения Covid-19.

Его брат Филипп заявил, что сбор средств для писателя на платформе GoFundMe позволил ему жить без стресса последние несколько лет. Собранных средств также хватит на похороны.

Пол Александр остался парализованным после того, как в 1952 году в возрасте шести лет перенёс полиомиелит.

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