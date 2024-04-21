Севастополь, 21 апреля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Из-за упавших осколков ракеты в Севастополе произошло возгорание, сообщил 21 апреля губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Он рассказал, что сегодня утром российские военные отбили атаку украинской противокорабельной ракеты на одном из кораблей на Северной стороне.

«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев 19 апреля проинформировал об уничтожении воздушной цели российскими силами ПВО над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя.

Минобороны России 19 апреля сообщило, что российски силы ПВО сбили над акваторией Чёрного моря три оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства.