Авдеевка, ДНР, 21 апреля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Находящаяся в селе Семёновка под Авдеевкой немногочисленная группировка украинской армии может оказаться в окружении. Об этом 21 апреля рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил советник главы региона, слова которого привёл телеканал РЕН ТВ, с учётом сложившейся в районе Авдеевки оперативной обстановки можно говорить о том, что у ВСУ осталась только одна дорога для возможного выхода из населённого пункта.

«Оставшаяся там группировка имеет все шансы попасть в окружение», — сказал он.

По словам Кимаковского, эта дорога для снабжения также находится под огневым контролем российских военных.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля телеканал CNN сообщил, что возможное отступление ВСУ из Часова Яра в ДНР может стать «серьёзным сдвигом» в ситуации для них. Уточнялось, что сейчас оценка положения украинских войск самая мрачная с начала конфликта.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 18 апреля посетовал на нехватку оружия и личного состава у украинской армии для отражения продвижения российских военных в районе Часова Яра. Он также признал значительное преимущество армии России, особенно в тяжёлой артиллерии.

Глава ДНР Денис Пушилин 17 апреля заявил о приближении освобождения Часова Яра от ВСУ. По его словам, пока рано говорить о точных сроках. На авдеевском направлении сейчас идут самые активные боевые действия, добавил глава республики.