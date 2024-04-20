Киев, 20 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Отступление украинской армии из Часова Яра в ДНР окажется «серьёзным сдвигом» в ситуации для ВСУ. Об этом говорится в вышедшем 19 апреля сюжете американского телеканала CNN.

Ярослав Громов ИА REGNUM

Отмечается, что на данный момент оценка положения украинских войск наиболее мрачная с начала конфликта, так как они оставляют ключевые территории под российскими авиаударами, при этом пытаясь удержать важные населённые пункты.

Как заявил телеканалу командир батальона дронов отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко, если армия России освободит один из таких главных рубежей — город Часов Яр, российские военные возьмут под огневой контроль Константиновку и Краматорск, что, по его словам, обернётся «серьёзным сдвигом в судьбе Донецка».

Ещё одним важным местом бойцы ВСУ считают село Очеретино к северо-западу от Авдеевки, однако успехи ВС России на этом участке фронта только последние в череде, когда в марте российские войска прорвали украинские оборонительные позиции у сёл Тоненькое и Орловка, уточняется в сюжете.

Один из офицеров Восточного командования ВСУ на условиях анонимности заявил, что после освобождения Очеретино армия России сумеет взять под огневой контроль жизненно важные для украинских войск логистические маршруты.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у ВСУ не хватает оружия и личного состава для отражения продвижения ВС России в районе Часова Яра. Он также посетовал на значительное преимущество российской армии, особенно в тяжёлой артиллерии.

Глава ДНР Денис Пушилин 17 апреля заявил о приближении освобождения Часова Яра от ВСУ. По его словам, пока рано говорить о точных сроках. На авдеевском направлении сейчас ведутся самые активные боевые действия, добавил глава республики.