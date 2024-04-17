ДНР, 17 апреля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Освобождение города Часова Яра в ДНР приближается, хотя назвать сроки пока нельзя, заявил 17 апреля глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава региона сообщил, что на авдеевском направлении, точнее за ним, идут сегодня наиболее активные действия.

«И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания», — заявил Пушилин.

Он отметил, что освобождение города от украинской армии приближается, но сроки называть пока рано.

Как сообщало ИА Регнум, Игорь Кимаковский, советник главы ДНР, 12 апреля сообщил, что освобождение Часова Яра откроет российским военным путь на Славянск. По его словам, ВС России в ходе продвижения к городу уничтожили несколько сотен украинских военных, в том числе из состава элитных подразделений.

Он сообщил 15 апреля, что ВСУ, пытаясь замедлить продвижение российских войск, не эвакуируют из Часова Яра мирных жителей пожилого возраста. Стариков украинская армия оставила в качестве «живого щита», отметил Кимаковский.

Минобороны России 16 апреля сообщило об уничтожении большого скопления живой силы ВСУ в окрестностях Часова Яра. Российские военные применили РСЗО БМ-21 «Град».