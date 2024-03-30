Вашингтон, 30 марта, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Главная проблема Украины заключается не в том, что ей не хватает вооружений, а в том, что американские республиканцы якобы поддерживают Россию. Об этом написал американский журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нехватка гаубиц не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса. Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в палате представителей Конгресса США», — говорится в статье.

Отмечается, что с октября республиканцы начали блокировать дальнейшую американскую помощь киевскому режиму.

В материале подчёркивается, что украинские военные, лишившись американских боеприпасов, стали выпускать не 10 тысяч снарядов в день, а всего две тысячи.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Джуд Руссо в статье для журнала American Conservative написал, что на Украине экономика рухнула ещё до начала специальной военной операции и американская помощь не приведёт страну к светлому будущему. По его словам, звучащие от сенаторов Конгресса призывы о финансировании ВСУ являются лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках. Те, кто продвигает подобные предложения, рассчитывают на наивность простых граждан США, добавил автор.