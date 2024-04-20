В Конгрессе США назвали позором помощь Украине
Конгрессвуман Грин: позорная помощь Киеву уничтожает целое поколение украинцев
Вашингтон, 20 апреля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин считает позором выделение денег киевскому режиму, так как это ведёт к уничтожению целого поколения украинских мужчин. Об этом она заявила 20 апреля на заседании нижней палаты.
«Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству», — сказала она.
По информации Грин, две трети американских граждан против выделения почти $61 млрд на помощь Киеву. Она отметила, что на Украине уже не хватает людей, чтобы работать на предприятиях.
Как сообщало ИА Регнум, член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в феврале заявила, что выступает за законопроект об отправке на Украину в ряды ВСУ законодателей, которые поддерживают продолжение конфликта.
20 апреля палата представителей начала рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине. Законодатели предложили к нему 130 правок. По проекту планируется проголосовать в течение этого заседания. Если его примут, то направят на рассмотрение в сенат.
Палата представителей американского конгресса внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий выделение $61 млрд, при этом из него более $23 млрд планируют оставить в США для пополнения арсеналов, с которых отправляли оружие Украине. Кроме того, документ предусматривает заключение с киевским режимом соглашения, что он возместит помощь, которую получит от США.