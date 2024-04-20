Вашингтон, 20 апреля, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин считает позором выделение денег киевскому режиму, так как это ведёт к уничтожению целого поколения украинских мужчин. Об этом она заявила 20 апреля на заседании нижней палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вы правда поддерживаете Украину? Что это за поддержка такая? Позор американскому правительству», — сказала она.

По информации Грин, две трети американских граждан против выделения почти $61 млрд на помощь Киеву. Она отметила, что на Украине уже не хватает людей, чтобы работать на предприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в феврале заявила, что выступает за законопроект об отправке на Украину в ряды ВСУ законодателей, которые поддерживают продолжение конфликта.

20 апреля палата представителей начала рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине. Законодатели предложили к нему 130 правок. По проекту планируется проголосовать в течение этого заседания. Если его примут, то направят на рассмотрение в сенат.

Палата представителей американского конгресса внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий выделение $61 млрд, при этом из него более $23 млрд планируют оставить в США для пополнения арсеналов, с которых отправляли оружие Украине. Кроме того, документ предусматривает заключение с киевским режимом соглашения, что он возместит помощь, которую получит от США.