Вашингтон, 20 апреля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассчитывает, что сенат американского Конгресса в кратчайшие сроки одобрит законопроект о выделении военной помощи Украине. Об этом глава государства заявил 20 апреля, комментируя решение нижней палаты принять этот документ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет на мой стол, чтобы я подписал его, и мы могли незамедлительно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя», — заявил он.

Байден также поблагодарил спикера нижней палаты Майка Джонсона от Республиканской партии и лидера демократов в этом законодательном органе Хакима Джеффриса за положительное голосование по законопроекту. По мнению президента, этот вопрос касается национальной безопасности США.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей американского Конгресса 20 апреля приняла законопроект о выделении $61 млрд Украине. Из них $23 млрд потратят на закупку вооружений для складов в США, чтобы восполнить объёмы, потраченные на поддержку Киева ранее. От Украины ожидают заключения соглашения, что она впоследствии возместит все затраты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие законопроекта, заявил, что такое решение будет обогащать США и разорять Украину. Он также отметил, что новые поставки вооружений будут способствовать новым смертям украинцев, которых киевский режим продолжит бросать на фронт.