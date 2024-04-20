Вашингтон, 21 апреля, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Российские многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35 сложно засечь с помощью средств обнаружения американских зенитных ракетных комплексов Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы самолёта. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

«Су-35, помимо своей манёвренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», — указали эксперты.

Кроме того, российский истребитель способен создавать специальные ложные цели, которые существенно усложняют американским ЗРК задачу в наведении ракет.

Многоцелевой сверхманёвременных истребитель поколения «4++» Су-35 является одним из основных истребителей Военно-воздушных сил России. По техническим характеристикам Су-35 во многих аспектах превосходит зарубежные аналоги. Модификация Су-35С способна развивать максимальную скорость полёта до 1400 км/ч у земли, на высоте — до 2,3 Маха, а также имеет рекордную дальность полёта более 3,5 тысячи километров благодаря особому размещению топливных баков в фюзеляже и консолях крыла.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, входящий в госкорпорацию «Ростех», передал Министерству обороны партию истребителей пятого поколения Су-57, поставки которых в ВКС России начались в 2022 году. К концу 2024 года российские вооружённые силы получат 22 истребителя, а к 2028 году их количество планируют увеличить до 76 единиц.