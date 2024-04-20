Одесса, Украина, 20 апреля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в Одессе. Об этом 20 апреля сообщили украинское издание «Страна. ua» и телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрыва в Одесской и соседней с ней Николаевской областях действовал режим воздушной тревоги.

Официальные власти Украины ситуацию не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным украинского министерства инфраструктуры, два терминала морского порта Южный под Одессой оказались повреждены. Терминалы используются для перевалки сельскохозяйственной продукции, один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар».

В свою очередь, глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе получила повреждения припортовая инфраструктура. По ней якобы нанесли ракетные удары.

Позже глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что российские войска якобы ударили по морскому порту Южный в Одесской области. По его словам, в портовую инфраструктуру попало несколько ракет.

Официальных подтверждений со стороны Минобороны РФ о нанесении каких-либо ударов по объектам в Одесской области не поступало.