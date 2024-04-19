Киев, 19 апреля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Одесской области ударами ракет повредили припортовую инфраструктуру, сообщил 19 апреля глава областной военной администрации Олег Кипер.

Yulii Zozulia/Global Look Press

«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», — заявил он.

Чиновник сообщил об одном пострадавшем. По его словам, мужчину с осколочным ранением госпитализировали.

В Минобороны России пока не подтверждали удары по военным объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины 19 апреля объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали, что в Одесской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

На Украине 19 апреля сообщали, что взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Павлограде в Днепропетровской области. В это время режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 19 апреля сообщил, что российские военные нанесли удар по химическому заводу в Павлограде. Он отметил, что попавшее под удар предприятие специализируется на изготовлении твёрдого ракетного топлива. По данным подполья, недавно там начали ремонт установок РСЗО «Град» и выпуск ракет для них.