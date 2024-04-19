Киев, 19 апреля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России якобы нанесли удар морскому порту «Южный» в Одесской области, заявил 19 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина — НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы киевского режима, удар нанесли, когда он готовился к указанной встрече. Он также уточнил, что по портовой инфраструктуре попали несколько ракет.

Глава киевского режима утверждает, что украинскую часть порта не задело, а пострадала только сингапурская. Официальных подтверждений российских военных об этом ударе пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер распространил информацию о том, что ракетные удары якобы повредили припортовую инфраструктуру в регионе. При этом Минобороны РФ пока не подтверждало данные о нанесении каких-либо ударов по военным объектам в области.