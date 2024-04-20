Москва, 20 апреля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Москве Басманный районный суд на заседании 19 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим участникам банды убийц из Белгородской области, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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Под арест на срок 1 месяц 19 суток — до 6 июня — отправили Константина Юрченко, Александра Бондарева и Геннадия Вислогузова. Их арестовали в рамках уголовного дела о вымогательстве (п. п. «а», «б» ч. ст. 163 УК РФ).

Уголовное дело возбудили по факту безвестного исчезновения мужчины в Белгородской области. С этим делом в одно производство соединены уголовные дела об убийстве двух человек, похищении, безвестном исчезновении ещё двоих в Белгородской области и вымогательстве в Абхазии в 2015 году.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Мосгорсуд проинформировал о том, что меру пресечения по делу об убийствах, вымогательствах и исчезновении людей в Белгородской области продлили ещё троим фигурантам — священнику, военному и предпринимателю.

По версии следствия, эти тяжкие и особо тяжкие преступления они совершили в 1997–2017 годах в составе ОПГ. По версии следствия, они совершили несколько десятков преступлений. Как минимум двух предполагаемых жертв участников группировки всё ещё не нашли.

Задержали этих фигурантов летом прошлого года, сейчас они находятся в СИЗО. В марте этого года суд продлил им меру пресечения до 6 июня. Защита безуспешно пыталась обжаловать содержание фигурантов под стражей.