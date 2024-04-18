Москва, 18 апреля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Священнослужитель, военнослужащий и предприниматель из Белгородской области стали фигурантами уголовного дела о тяжких преступлениях, совершённых 20 лет назад. Информация об этом 17 апреля опубликована на сайте Мосгорсуда.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

В документе уточняется, что в период с 1997 по 2017 годы фигуранты совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений. По версии следствия, все трое входили в организованную преступную группировку (ОПГ), а среди вменяемых фигурантам преступлений значатся убийства, вымогательства и похищения людей. Речь идёт как минимум о нескольких десятках преступлений. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Всех троих задержали летом 2023 года и поместили под арест. В марте 2024-го суд принял решение продлить подозреваемым меру пресечения — в СИЗО они пробудут до 6 июня, несмотря на попытки адвокатов обжаловать решение судьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи из Запорожской области раскрыли убийство, совершённое двумя гражданами Украины в Херсонской области. По данным ведомства, весной 2022 года 32-летняя женщина и 48-летний мужчина из-за личной неприязни убили жителя села Верхний Рогачик (Каховский район Херсонской области). Обвиняемые признали свою вину в полном объёме.

В ноябре Следственный комитет РФ проинформировал о том, что российские правоохранительные органы раскрыли в Запорожской области дело об убийстве, которое было совершено ещё в августе 2017 года, когда регион находился под контролем Киева.