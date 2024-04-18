Горловка, ДНР, 18 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин днём 18 апреля заявил, что, по предварительной информации, ВСУ обстреляли из HIMARS больницу и станцию переливания крови в Горловке.

Telegram-канал мэра Горловки Ивана Приходько

«Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены. Ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок (ранения легкой степени тяжести)», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что это — ещё не окончательная информация о последствиях обстрела. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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ВСУ провели в общей сложности 12 обстрелов территории с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, и ударных беспилотников. Общее количество раненых гражданских лиц на данный момент составило девять человек, уточнил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, в результате сброса украинским беспилотником боеприпаса на территории Горловки погиб мирный житель. Как сообщил 15 апреля мэр города Иван Приходько, мужчина погиб вследствие сброса боеприпаса на Интернациональной улице в Центрально-Городском районе Горловки. Предварительно об атаке дрона ВСУ на этот район сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.