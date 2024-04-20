Париж, 20 апреля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Лучшим решением украинского конфликта стала бы полная капитуляция Киева. Кроме того, важным моментом должно стать прекращение поставок вооружения Западом. Такое мнение высказал французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

Сергей Корсун © ИА Регнум

Он подчеркнул в беседе с «РИА Новости», что если бы западные государства на самом деле хотели оказать помощь Украине, они перестали бы отправлять Киеву деньги, боеприпасы и оружие.

«Это позволило бы разрешить конфликт гораздо быстрее», ― отметил эксперт.

Он также уверен, что конфликта вообще бы не было, если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности.

«Если бы Запад прислушался к России, мы, конечно, не были бы там, где находимся сегодня. Однако этого не произошло. Русские не отступят, и они правы, не отступая. Так что единственный путь решения проблемы ― добиться полной капитуляции Украины», ― указал бывший пилот.

Он также добавил, что Европейский союз многое теряет на фоне конфликта, но не отказывается от навязанного Вашингтоном курса. Де Латтр считает, что при мирном развитии событий Украина могла бы стать торговым посредником между ЕС и Россией.

«Россия всё равно получит то, что хочет. Украина не может быть ничем иным, как буферной зоной между Востоком и Западом», ― сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, экс-посол Франции в России Сильви Берманн считает, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в конце концов придётся признать плохую для украинской армии ситуацию в зоне боевых действий и начать переговоры. Она подчеркнула, что слова экс главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте стали для Запада «электрошоком».

Зеленский 16 апреля в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с Россией. По его словам, любые договорённости о завершении украинского конфликта должны основываться только на условиях Киева, включая «формулу мира».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что российская сторона готова вести переговоры по Украине, однако Киеву нет никакой веры. Глава МИД напомнил, что о готовности Москвы к переговорам неоднократно говорил он сам, президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лавров также напомнил, что в ноябре 2022 года глава киевского режима подписал указ о запрете переговоров.

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что большие потери украинской армии говорят о скором завершении конфликта. Он указал на то, что на данный момент ВСУ ежедневно теряют больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта. Военный подчеркнул, что продолжение поддержки киевского режима лишь увеличивает количество погибших, призвав остановить конфликт.