Санкт-Петербург, 17 апреля, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ (Российская премьер-лига) Кубка России сыграл вничью с московской командой «Спартак», итоговый счёт 0:0. Игра состоялась 17 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Петр Ковалев/ТАСС

Нападающий хозяев поля Матео Кассьерра на 87-й минуте матча поразил ворота москвичей, но главный арбитр матча Алексей Сухой отменил гол. Он определил, что Дуглас Сантос в этом время был в офсайде.

Первая встреча сине-бело-голубых и красно-белых в полуфинале прошла 3 апреля и закончилась победой петербургской команды. «Зенит» победил со счётом 2:1 и по итогам двух встреч проходит в финал.

«Спартак» не потерял шансы также пройти в финал. Команда может попасть туда, играя во втором этапе полуфинала пути регионов. Ей предстоит встреча с московским «Динамо» или с «Ростовом». Соперники определятся на жеребьёвке.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля московский ФК ЦСКА в домашнем матче обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0. Это была вторая победа красно-синих в полуфинале, в результате они прошли в финал, где встретятся с «Зенитом».