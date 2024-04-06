Москва, 6 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Матч 21-го тура Российской премьер-лиги по футболу между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» перенесли на 25 апреля. Об этом говорится в расписании матчей, опубликованном 6 апреля на сайте РПЛ.

РИА Новости / Алексей Филиппов

Игра состоится на стадионе красно-синих — «ВЭБ-Арене». Команды уже встречались в первом круге с ничейным счётом 2:2.

Изначально матч между ЦСКА и «Спартаком» должен был пройти с 15 по 17 марта. Организаторы перенесли игру, так в эти дни проходили выборы президента России.

Как сообщало ИА Регнум, ЦСКА 30 марта в матче 22-го тура РПЛ сыграл на выезде со счётом 2:2 с «Сочи». Московский клуб находится на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 33 очка.

«Спартак» 30 марта сыграл с ничейным счётом в домашнем матче с екатеринбургским «Уралом», ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Красно-белые в турнирной таблице занимают седьмое место, имея 32 очка.