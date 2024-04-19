Москва, 19 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез» защитил оставленную в поле российскую тяжёлую огнемётную систему (ТОС) «Солнцепёк» от атак беспилотников ВСУ, сообщил 19 апреля журналистам разработчик системы, личность которого не раскрыли из соображения безопасности. Об этом сообщили «Известия».

Global Look Press

Разработчик рассказал, что российские бойцы оставили ТОС, вероятно, из-за её неисправности, она стояла несколько часов. Когда украинские FPV-дроны стали атаковать «Солнцепек», комплекс РЭБ сработал несмотря на то, что машина была заглушена.

«Солнцепёк» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и всё равно не смог поразить», — сообщил разработчик.

Он уточнил, что утром российские военные эвакуировали ТОС, она после ремонта снова в строю.

Как сообщало ИА Регнум, «Волнорез» впервые представили публике на военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходил на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Прибор засекает приближение вражеского беспилотника и создаёт помехи для его управления, вынуждая отклониться от цели. Комплекс обеспечивает защиту со всех сторон.

Гендиректор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов 7 апреля сообщил о значительном повышении точности ТОС-1А «Солнцепёк». Новая система ориентирования позволила поражать объекты с точностью до считанных метров.

Тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов 3 апреля рассказал об успешном испытании комплекса РЭБ «Тетраэдр», который обеспечивает защиту от всех типов FPV-дронов-камикадзе. Он создает помехи в широком диапазоне, в том числе для каналов со смещёнными частотами. Оборудование позволяет защищать военную технику, гражданские автомобили и блокпосты.