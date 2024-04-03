Москва, 3 апреля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр», разработанный для борьбы со всеми типами FPV-дронов-камикадзе, успешно испытали в зоне специальной военной операции. Об этом 3 апреля сообщил тульский разработчик беспилотных систем и комплексов РЭБ Андрей Иванов.

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«Тетраэдр» предназначен для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов. Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещёнными частотами. Простой и надёжный подавитель, который прошёл жёсткую программу тестирования, доказал свою эффективность», — рассказал он «РИА Новости».

По словам Иванова, комплекс можно устанавливать и на военные, и на гражданские объекты, одинаково эффективно прикрывать и военную технику, и автомобили скорой помощи, и общественный транспорт, его можно применять для защиты стационарных объектов вроде блокпостов или автобусных остановок. Систему успешно испытали на нескольких FPV-дронах разных размеров на различных частотах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные испытали в зоне СВО колёсный дрон «Таня-пулемётчица», расчёт которого состоит из операторов беспилотников, корректирующих наземную работу с воздуха. «Таня-пулемётчица» проходит последние испытания на полигоне, и вскоре её могут применить в условиях реального боя.

21 марта в зоне СВО заметили российскую «матку» беспилотников «Пчёлка» — гибрид самолёта и квадрокоптера с двигателем внутреннего сгорания, являющийся платформой для подъёма в воздух FPV-дронов. «Пчёлка» способна выступать ретранслятором для других беспилотников, что существенно расширяет их радиус действия.