Москва, 19 апреля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Московский зоопарк временно закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба зоопарка.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Уважаемые посетители! Из-за погодных условий наш зоопарк временно закрывается для посетителей», — проинформировало учреждение.

Отмечается, что решение о дальнейшей работе зоопарка примут исходя из погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля стало известно, что сильные ливни не повлияли на работу московских аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Все воздушные гавани продолжили работать в штатном режиме.

Пресс-служба столичного главка МЧС вечером 18 апреля предупредила, что вечера 18 апреля до утра 19-го в Москве ожидаются дожди, местами сильные. При этом в отдельных районах возможны грозы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 17 апреля предупредил о приближении шторма мощностью девять баллов к Центральной России и Москве. По словам синоптика, во вторую половину дня в пятницу ветер достигнет штормовых значений — до 17–22 м/с, местами до 25 м/с.