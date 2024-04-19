Москва, 19 апреля, 2024, 04:45 — ИА Регнум. Работу в штатном режиме на фоне сильных ливней продолжили московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом 19 апреля сообщили пресс-службы воздушных гаваней в беседе с «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Ухудшение погодных условий не сказалось на работе международного аэропорта Домодедово. Приём и выпуск авиарейсов осуществляется без задержек, планово. Производственные системы функционируют стабильно.

В аэропорту Жуковский отмен и задержек авиарейсов нет, работа идёт в штатном режиме, без погодных ограничений и происшествий в течение дня. В аэропорту Шереметьево не возникло проблем в связи с ливнями, воздушная гавань работает штатно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве с вечера 18 апреля и до утра 19 апреля ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в ГУ МЧС по городу призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев.

17 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о приближении шторма мощностью девять баллов к Центральной России и Москве. По словам метеоролога, во второй половине дня 19 апреля ветер достигнет штормовых значений — до 17–22 м/с, местами до 25 м/с — и начнёт представлять угрозу для жизни и здоровья людей.