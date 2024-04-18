Москва, 18 апреля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. С вечера 18 апреля до утра 19-го в Москву придут дожди, местами сильные, а также грозы в отдельных районах. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза», — проинформировали в ведомстве.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в ведомстве призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовали при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о приближения шторма мощностью девять баллов к Центральной России и Москве. По его словам, во второй половине 19 апреля ветер достигнет штормовых значений — до 17–22 м/с, местами до 25 м/с — и начнёт представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин 1 апреля заявил ИА Регнум, что нынешнее лето в России будет рекордно тёплым. Специалист уточнил, что это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо.